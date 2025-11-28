Песков: России нужно готовиться к худшему из-за милитаризации Запада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире Первого канала заявил, что России нужно готовиться к худшему из-за милитаризма Запада.

При этом пресс-секретарь президента призвал всех надеяться на лучшее.

"Нужно, конечно же, желать мира, но готовиться к войне", – добавил Песков.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщал о том, что Запад не расстался с "безумной" мечтой нанести России стратегическое поражение. Он указывал на попытки некоторых западных стран спровоцировать дезинтеграционные процессы в рамках СНГ, чтобы сдержать развитие объединения.

Помимо этого, Нарышкин также заявил о подготовке европейских членов НАТО к войне с Россией. Директор СВР отметил, что в Альянсе поставлена задача обеспечить необходимыми ресурсами союзные блоку силы реагирования, при этом сделать это необходимо в сжатые сроки.

Кроме того, был запущен процесс кратного наращивания объемов выпуска продукции европейского ВПК. Нарышкин подчеркнул, что отработка мобилизационных мероприятий и "зомбирование" населения пропагандой о неизбежной агрессии со стороны России были переведены на "регулярную основу".

