Нарышкин: Запад не расстался с "безумной" мечтой нанести стратегическое поражение РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Запад не расстался с "безумной" мечтой нанести России стратегическое поражение, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин по итогам совещания глав разведок стран СНГ в Самарканде.

"Установка целого ряда стран Запада, прежде всего европейского крыла НАТО, состоит в нанесении стратегического поражения России. Хотя надо сказать, что на протяжении последнего года эти крики и стоны о нанесении стратегического поражения России чуть-чуть поутихли", – передает слова Нарышкина РИА Новости.

Кроме того, фиксируются попытки некоторых западных стран спровоцировать дезинтеграционные процессы в рамках СНГ. Они преследуют цель сдержать развитие объединения как самостоятельного и независимого центра сил, указал директор СВР.

"Видно, что в Европе действует глобальная партия войны, которая не хочет установления прочного и справедливого мира на европейском континенте с равной и неделимой безопасностью для всех, на чем настаивает российская сторона", – добавил он.

Тем не менее Европа не сможет развязать войну против РФ, подчеркивал ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он назвал европейских лидеров "ничтожными дегенератами", которые не могут нести ответственность за серьезные решения. Однако политик не исключил вероятность "роковой случайности".