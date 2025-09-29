Медведев заявил, что Европа не способна развязать войну с Россией

Фото: kremlin.ru

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Европа не сможет развязать войну против России, однако фактор "роковой случайности" отрицать нельзя. Об этом сообщает RT.

Политик назвал европейских лидеров "ничтожными дегенератами", которые не способны нести ответственность за серьезные решения.

"Они не обладают стратегическим мышлением, а тем более пассионарностью, необходимой для успешных военных решений. Вероятность роковой случайности существует всегда. Да и фактор гиперактивности отмороженных идиотов никуда не делся", – заявил Медведев.

Он также подчеркнул, что у такого конфликта есть реальная угроза перерастания в войну с применением оружия массового поражения.

Ранее Медведев заявил о высоком риске прямого конфликта России и США в случае отказа Вашингтона от попыток ослабить Москву с помощью санкций и пошлин.

По его словам, российская сторона готова соблюдать договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Теперь свое решение должна принять администрация США.