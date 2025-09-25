Медведев пригрозил Зеленскому оружием, от которого не спасет бомбоубежище

Фото: kremlin.ru

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пригрозил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому применением оружия, от которого не спасет бомбоубежище. Об этом сообщает RT со ссылкой на публикацию политика в мессенджере MAX.

Таким образом Медведев прокомментировал слова Зеленского, который в интервью Axios заявил о возможных ударах по Москве в случае, если США предоставят Украине оружие большой дальности. Украинский лидер также порекомендовал Кремлю узнать, где находятся бомбоубежища, которые понадобятся, если боевые действия не прекратятся.

В ответ зампред Совбеза РФ указал, что Москва тоже может применить оружие, порекомендовав не забывать об этом и Соединенным Штатам.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс пригрозил России "дурными последствиями" в случае отказа от переговоров по урегулированию кризиса на Украине. По его словам, американский лидер Дональд Трамп искренне считает, что этот конфликт вредит России, Украине и Штатам.

Вице-президент подчеркнул, что речь идет не об изменении позиции Трампа, а о признании реальности. Он также указал, что президент США испытывает огромное нетерпение по отношению к России, так как не чувствует, что российская сторона прилагает достаточно усилий для завершения боев.