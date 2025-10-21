Нарышкин заявил о планах европейских членов НАТО по войне с РФ

Фото: kremlin.ru

Европейские члены НАТО готовятся к войне с Россией, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин на прошедшем в Самарканде заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ. Его слова передает RT.

Директор СВР отметил, что в НАТО была поставлена задача обеспечить необходимыми ресурсами союзные Альянсу силы реагирования, при этом сделать это необходимо в сжатые сроки.

Кроме того, был запущен процесс кратного наращивания объемов выпуска продукции европейского ВПК. Нарышкин подчеркнул, что отработка мобилизационных мероприятий и "зомбирование" населения пропагандой о неизбежной агрессии со стороны России были переведены на "регулярную основу".

Ранее он также говорил о том, что Запад не расстался с "безумной" мечтой нанести России стратегическое поражение. Нарышкин указывал на попытки некоторых западных стран спровоцировать дезинтеграционные процессы в рамках СНГ. Они преследуют цель сдержать развитие объединения как самостоятельного и независимого центра сил.

