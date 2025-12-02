Форма поиска по сайту

02:36

Политика

Фон дер Ляйен заявила о прогрессе на переговорах Зеленского и лидеров ЕС

Фото: AP Photo/Pascal Bastien

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что украинский президент Владимир Зеленский провел переговоры с лидерами Евросоюза. По итогам консультаций удалось добиться значительного прогресса, написала глава ЕК в соцсети X.

"Мы по-прежнему едины в поддержке мирного соглашения, которое будет справедливым по отношению к Украине. Соглашения, которое полностью уважает суверенитет Украины и обеспечивает необходимые гарантии безопасности", – отметила фон дер Ляйен.

По ее словам, европейские страны продолжают работу по удовлетворению финансовых потребностей Украины. Планируется представить юридические предложения уже на этой неделе.

"Мы также тесно координируем свои действия с партнерами по "коалиции желающих". Мы укрепляем оборонный потенциал Украины как часть нашего собственного", – заключила глава ЕК.

Ранее власти Бельгии допустили использование замороженных активов РФ для кредитов Украине с учетом нескольких условий. Во-первых, Бельгия настаивает, чтобы все страны Евросоюза предоставили по кредиту "юридически обязывающие, безусловные, безотзывные и предоставляемые по требованию гарантии".

Во-вторых, предлагается разделить все риски, связанные с дальнейшими процедурами споров по поводу активов, между партнерами по ЕС. Наконец, третье условие обязывает к участию в программе всех членов Евросоюза, у которых находятся госактивы РФ.

Глава дипломатии ЕС Каллас назвала ошибочным мнение о проигрыше Украины

