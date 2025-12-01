Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 декабря, 11:03

Политика
Главная / Новости /

CNN: США и Украина обсудили фактическое лишение Киева шанса вступить в НАТО

США и Украина обсудили фактическое лишение Киева шанса вступить в НАТО – СМИ

Фото: 123RF.com/micheleursi

Американская и украинская делегации обсудили на переговорах в Майами сценарий мирного урегулирования конфликта, который фактически лишает Киев возможности вступить в НАТО. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на CNN.

По данным источника, такое условие может быть включено в договоренности между Россией и Североатлантическим альянсом. При этом Украина не будет обязана официально отказываться от своих стремлений к членству в Альянсе.

Вместе с тем инсайдер подчеркивает, что Киев находится под угрозой исключения из процесса в случае, если Москва и Вашингтон будут вести переговоры напрямую. При таком раскладе НАТО может предоставить гарантии безопасности России без участия украинской стороны.

Вашингтон представил мирный план по Украине 20 ноября. Для его согласования американская и украинская делегации провели встречу в Женеве, по итогам которой из 28 пунктов в документе осталось 22.

Однако в рамках первичных консультаций сторонам не удалось договориться по территориям и гарантиям безопасности, в связи с чем переговорный процесс продолжился 30 ноября во Флориде. Госсекретарь США Марко Рубио назвал встречу продуктивной, добавив, что Россия также должна стать частью урегулирования.

Читайте также


политика

Главное

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика