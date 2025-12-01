CNN: США и Украина обсудили фактическое лишение Киева шанса вступить в НАТО

Фото: 123RF.com/micheleursi

Американская и украинская делегации обсудили на переговорах в Майами сценарий мирного урегулирования конфликта, который фактически лишает Киев возможности вступить в НАТО. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на CNN.

По данным источника, такое условие может быть включено в договоренности между Россией и Североатлантическим альянсом. При этом Украина не будет обязана официально отказываться от своих стремлений к членству в Альянсе.



Вместе с тем инсайдер подчеркивает, что Киев находится под угрозой исключения из процесса в случае, если Москва и Вашингтон будут вести переговоры напрямую. При таком раскладе НАТО может предоставить гарантии безопасности России без участия украинской стороны.

Вашингтон представил мирный план по Украине 20 ноября. Для его согласования американская и украинская делегации провели встречу в Женеве, по итогам которой из 28 пунктов в документе осталось 22.

Однако в рамках первичных консультаций сторонам не удалось договориться по территориям и гарантиям безопасности, в связи с чем переговорный процесс продолжился 30 ноября во Флориде. Госсекретарь США Марко Рубио назвал встречу продуктивной, добавив, что Россия также должна стать частью урегулирования.

