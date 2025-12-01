Форма поиска по сайту

01 декабря, 10:58

Политика
"Газета.ру": Украина настаивает на организации личной встречи Зеленского и Трампа

Украина настаивает на организации личной встречи Зеленского и Трампа – СМИ

Фото: TASS/AP/Alex Brandon

Киев настаивает на организации личной встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа для обсуждения "некоторых вещей" по мирному урегулированию, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на украинские СМИ, знакомые с итогами переговоров двух сторон.

В публикации подчеркивается, что представители Украины указали "важность личного контакта" между главами государств для определения следующих шагов на высшем политическом уровне.

"Мы хотим донести, что для нас важно не просто встретиться для освещения соглашения. А есть некоторые вещи, которые президент Украины считает необходимым проговорить со своим американским коллегой", – заявил источник журналистов.

В Киеве выразили надежду, что их позиция будет услышана, уточняется в публикации.

Ранее в США состоялась встреча делегации Украины и представителей администрации Трампа по вопросам урегулирования конфликта. Американский госсекретарь Марко Рубио назвал переговоры продуктивными. Также он отметил, что Россия тоже должна стать частью урегулирования.

Кроме того, Трамп подтвердил встречу своего спецпосланника Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным в ближайшие дни. Согласно данным СМИ, переговоры могут пройти уже 2 декабря.

