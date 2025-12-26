Мокрый снег и до 2 градусов тепла ожидаются в Москве 26 декабря

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Температура воздуха в Москве в пятницу, 26 декабря, составит от 0 до 2 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная погода и мокрый снег. В Подмосковье температура воздуха составит от минус 3 до плюс 2 градусов, в некоторых районах также возможны умеренные осадки.

Вместе с тем в регионе будет дуть западный ветер с переходом на северный, скорость которого составит 6–11 метров в секунду, местами порывы достигнут 15 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 735 миллиметров ртутного столба.

Ранее специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова предупредила, что 25% месячной нормы осадков может выпасть 26 декабря в столичном регионе. По данным синоптика, серия атмосферных фронтов атлантического циклона накроет регион снегом и метелью.

Также она отметила, что при температуре воздуха в пределах от минус 1 до минус 3 градусов снег будет чередоваться с мокрым снегом. Это приведет к его налипанию на провода и деревья.