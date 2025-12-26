Украинские военнослужащие проверят информацию о потере командного пункта в Гуляйполе

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят проверку после получения информации о захвате российскими войсками командного пункта в Гуляйполе Запорожской области. Об этом заявил представитель Сил обороны юга ВСУ Владислав Волошин.

Он подчеркнул, что по факту произошедшего началось расследование. К нему привлечены сотрудники соответствующих органов.

Волошин добавил, что, если проверка подтвердит утерю контроля над пунктом, правоохранительные органы откроют уголовное производство. Также по итогам расследования будет дана оценка действиям каждого должностного лица, причастного к данным событиям.

Ранее в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой, предположительно, запечатлен захваченный командный пункт ВСУ с оставленными на месте ноутбуками, средствами связи и картами. По имеющейся информации, поводом для служебного расследования стало оставление подразделением 106-й бригады территориальной обороны позиции с личными вещами, которые могут содержать важные сведения.

До этого российские войска нанесли удар по командному пункту 36-й бригады морской пехоты ВСУ в подконтрольной киевскому режиму части ДНР. Для атаки использовался оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер". В ходе удара был поражен командный пункт 36-й бригады морской пехоты ВСУ.