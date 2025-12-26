Форма поиска по сайту

26 декабря, 08:22

Общество

В ГД сообщили, что пенсионеры получат выплаты за январь до 30 декабря

Фото: depositphotos/Koldunov

Пенсионеры в России получат досрочные выплаты за январь до 30 декабря. Об этом рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Депутат напомнил, что график корректируется из-за длинных новогодних выходных. Выплата осуществляется в последнюю декаду декабря, как правило, с 22 по 29 декабря. Получающим пенсию через отделения "Почты России" средства приходят в период с 25-го по 30-е число.

"Основная цель такого переноса – чтобы пенсионеры имели доступ к средствам до праздников и могли спокойно распорядиться деньгами без ожидания банковских рабочих дней", – приводит слова Говырина ТАСС.

Парламентарий также отметил, что для получения выплаты никаких заявлений подавать не нужно.

С 1 января пенсия вырастет на 7,6%. В результате средняя страховая пенсия по старости составит 27 117 рублей.

При этом в следующем году повышение выплат будет проходить по прежней методике – однократно в начале нового года. Планируемая двукратная система индексации начнет действовать в 2027-м.

