Трамп подтвердил скорые переговоры Уиткоффа и Путина в Москве

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что его спецпосланник Стив Уиткофф встретится с Владимиром Путиным в ближайшие дни. Об этом он рассказал во время общения с журналистами.

Как сообщает AFP, Уиткофф отправится в Москву 1 декабря. Уже во вторник, 2 декабря, состоится официальная встреча американского посланника с российским президентом.

В Кремле также подтверждали, что Уиткофф приедет в Россию в начале этой недели. Это произойдет до визита Путина в Индию.

Трамп ранее рассказывал, что поручил Уиткоффу встретиться с Путиным для окончательного согласования мирного соглашения об урегулировании конфликта на Украине.

Президент РФ, в свою очередь, отмечал, что Москва в целом согласна, что перечень пунктов мирного плана США может быть положен в основу будущих договоренностей. Однако проект необходимо переложить "на дипломатический язык", так как сейчас некоторые условия "звучат смешно", добавил Путин.