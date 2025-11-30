Axios: США хотят достичь согласия с Киевом по вопросу территорий на встрече в воскресенье

Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon

Американская сторона в ходе встречи с украинской делегацией в воскресенье, 30 ноября, хочет достичь согласия по вопросам территории и гарантиям безопасности в рамках плана США по урегулированию конфликта. Об этом пишет Axios со ссылкой на американский источник.

По данным источника, Украина знает, чего от нее ожидает Вашингтон. Предполагается, что согласованный с Киевом план будет представлен Москве уже в ближайший вторник, 2 декабря.

Ранее Штаты и Украина в ходе обсуждений в Женеве согласовали все вопросы, не сумев договориться по территориям и гарантиям безопасности Украины.

Позже, 30 ноября, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров сообщил, что украинская делегация направляется в США для участия в переговорном процессе.

Со стороны Америки в переговорах принимают участие госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Штатов Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

