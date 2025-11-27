Путин заявил, что России нужно признание новых территорий от международного сообщества

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Международное признание новых регионов России крайне важно для Москвы, заявил Владимир Путин.

Он указал, что если Украина нападет на территории, находящиеся под российским суверенитетом, то в одном случае это будет считаться нападением на Россию, а в другом – попыткой Киева вернуть старые территории.

"Поэтому, конечно, нам нужно признание, но не от Украины сегодня", – резюмировал президент.

Ранее США представили свой план мирного урегулирования конфликта. Изначально там фигурировали различные вопросы, включая признание за Москвой ряда территорий. Документ состоял из 28 пунктов, но после консультаций с Киевом это количество сократили до 22.

В частности, Вашингтон якобы убрал из плана американского президента Дональда Трампа любые вопросы о территории Украины. Позже Трамп поручил американской делегации встретиться с Путиным в Москве для окончательного согласования мирного соглашения.

Российский лидер уточнил, что Москва ознакомилась с планом, и допустил, что перечень пунктов может быть положен в основу будущих договоренностей.

