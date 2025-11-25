Politico: США убрали из мирного плана вопросы территории Украины

Фото: Москва 24

США убрали из мирного плана президента Дональда Трампа вопросы территории Украины. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Politico.

Отмечается, что из предложения США исчез пункт про передачу Донбасса России, а также иные "деликатные вопросы, касающиеся территории Украины".

Мирный план Трампа предусматривал отказ Украины от членства в НАТО, ограничение численности ее армии, возможное снятие санкций с России и признание российскими территориями Крыма, Донецка и Луганска.

В Женеве 23 ноября прошли переговоры Киева и Вашингтона, по итогам которых в документ были внесены изменения. По данным СМИ, он сократился с 28 до 19 пунктов. Уточнялось, что корректировки были внесены после интенсивных обсуждений.

