Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 ноября, 15:06

Политика
Главная / Новости /

Politico: США убрали из мирного плана вопросы территории Украины

СМИ узнали, что США убрали из мирного плана вопросы территории Украины

Фото: Москва 24

США убрали из мирного плана президента Дональда Трампа вопросы территории Украины. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Politico.

Отмечается, что из предложения США исчез пункт про передачу Донбасса России, а также иные "деликатные вопросы, касающиеся территории Украины".

Мирный план Трампа предусматривал отказ Украины от членства в НАТО, ограничение численности ее армии, возможное снятие санкций с России и признание российскими территориями Крыма, Донецка и Луганска.

В Женеве 23 ноября прошли переговоры Киева и Вашингтона, по итогам которых в документ были внесены изменения. По данным СМИ, он сократился с 28 до 19 пунктов. Уточнялось, что корректировки были внесены после интенсивных обсуждений.

Новости мира: Рубио заявил, что для урегулирования конфликта на Украине нужно согласие РФ

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Главное

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика