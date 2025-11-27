Форма поиска по сайту

27 ноября, 16:34

Политика

Путин заявил, что 28 пунктов мирного плана по Украине разделены на четыре части

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин по итогам визита в Киргизию заявил, что 28 пунктов мирного плана США по Украине были разделены на четыре части.

Глава государства рассказал, что данный план был передан российской стороне по определенным каналам. Москва ознакомилась с ним, после чего в Женеве прошли переговоры делегаций Вашингтона и Киева. В результате ими было принято решение разделить 28 пунктов на четыре части.

Путин также уточнил, что перед его поездкой на Аляску план обсуждался с американской стороной. По его словам, именно после этого был составлен список из конкретных пунктов.

Российская сторона, как отметил Путин, в целом согласна, что перечень пунктов мирного плана США по Украине может быть положен в основу будущих договоренностей. Однако, по его мнению, данный проект необходимо переложить "на дипломатический язык", так как сейчас некоторые условия "звучат смешно".

"Сядем действительно за стол переговоров и будем предметно, серьезно обсуждать каждый из предлагаемых пунктов (плана США по урегулированию на Украине. – Прим. ред.) для обсуждения", – добавил Путин, указав, что в этом проекте каждое слово имеет значение.

Несмотря на это, глава государства заявил, что никаких проектов договора США по Украине не было. Он объяснил, что существовал лишь набор вопросов, которые необходимо было обсудить и сформулировать окончательно.

Мирный план США по Украине был представлен 20 ноября. Спустя время американская и украинская делегации провели встречу в Женеве для его согласования. После этого из 28 пунктов в проекте осталось 22 условия.

Ожидается, что окончательное согласование плана состоится в рамках встречи Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа, который посетит Москву на следующей неделе.

При этом в МИД России уточнили, что об уступках или сдаче подходов к ключевым вопросам по урегулированию конфликта на Украине не может быть и речи. Позиция российской стороны касается различных аспектов нынешней обстановки и замыкается на первопричине кризиса.

Дональд Трамп назвал возможное прекращение огня со стороны России уступкой

Сюжет: Переговоры по Украине
властьполитика

