Песков подтвердил визит Уиткоффа в Россию в начале недели

Фото: ТАСС/CNP/Francis Chung

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф приедет в Россию в начале недели. Это произойдет до визита Владимира Путина в Индию, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

"Методом дедукции вы правильно угадали", – сказал он.

Ранее Трамп поручил Уиткоффу встретиться с Путиным для окончательного согласования мирного соглашения об урегулировании конфликта на Украине. Президент РФ позже отметил, что ожидает американскую делегацию в Москве в первой половине следующей недели.

Российская сторона, как отмечал Путин, в целом согласна, что перечень пунктов мирного плана США может быть положен в основу будущих договоренностей. Однако проект необходимо переложить "на дипломатический язык", так как сейчас некоторые условия "звучат смешно", уверен президент.

Кроме того, замглавы МИД РФ Сергей Рябков указывал, что визит Уиткоффа в Москву остается в силе. По его словам, в настоящее время у Москвы нет ясности относительно итогов обсуждения в Женеве и также роли во всем происходящем деструктивных сил, группирующихся вокруг Евросоюза.

