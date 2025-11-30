Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 ноября, 14:46

Политика

Песков подтвердил визит Уиткоффа в Россию в начале недели

Фото: ТАСС/CNP/Francis Chung

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф приедет в Россию в начале недели. Это произойдет до визита Владимира Путина в Индию, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

"Методом дедукции вы правильно угадали", – сказал он.

Ранее Трамп поручил Уиткоффу встретиться с Путиным для окончательного согласования мирного соглашения об урегулировании конфликта на Украине. Президент РФ позже отметил, что ожидает американскую делегацию в Москве в первой половине следующей недели.

Российская сторона, как отмечал Путин, в целом согласна, что перечень пунктов мирного плана США может быть положен в основу будущих договоренностей. Однако проект необходимо переложить "на дипломатический язык", так как сейчас некоторые условия "звучат смешно", уверен президент.

Кроме того, замглавы МИД РФ Сергей Рябков указывал, что визит Уиткоффа в Москву остается в силе. По его словам, в настоящее время у Москвы нет ясности относительно итогов обсуждения в Женеве и также роли во всем происходящем деструктивных сил, группирующихся вокруг Евросоюза.

Новости мира: спецпосланник США Стив Уиткофф проведет встречу с Владимиром Путиным

Читайте также


властьполитика

Главное

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

Что ждет цены на недвижимость в Москве в 2026 году?

В начале 2026 года ожидается рост цен на недвижимость

Дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки"

Читать
закрыть

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика