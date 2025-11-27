Форма поиска по сайту

27 ноября, 10:53

Политика

Рябков заявил, что визит Уиткоффа в Москву остается в силе

Фото: ТАСС/AP/Rebecca Blackwel

Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву остается в силе. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Это не первый приезд господина Уиткоффа в Москву. С чем он приедет, с тем мы и будем работать", – подчеркнул дипломат.

По его словам, в настоящее время у Москвы нет ясности относительно итогов обсуждения в Женеве и также роли во всем происходящем деструктивных сил, группирующихся вокруг Евросоюза.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что Уиткофф приедет в Россию на следующей неделе для встречи с Владимиром Путиным. Как указывал президент США Дональд Трамп, в рамках переговоров может состояться окончательное утверждение мирного плана по конфликту на Украине.

Документ, представленный Вашингтоном 20 ноября, после проведенных консультаций в Женеве с 28 пунктов был сокращен до 22.

Новости мира: спецпосланник США Стив Уиткофф проведет встречу с Владимиром Путиным

