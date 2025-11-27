Форма поиска по сайту

27 ноября, 03:46

Политика
Politico: США хотят заключить сделку по Украине до согласия на гарантии безопасности

США хотят заключить мирную сделку до гарантий безопасности для Украины

Фото: depositphotos/erik3804

Американские власти рассчитывают заключить мирное соглашение по Украине до того, как согласятся на какие-либо гарантии безопасности для Киева. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио во время переговоров с европейскими союзниками, пишет Politico.

Рубио также обозначил несколько других вопросов, которые нужно решить после заключения мирной сделки. Представители Европы сочли, что речь идет о замороженных российских активах и территориальной целостности Украины.

Мирный план США был представлен 20 ноября. Спустя время американская и украинская делегации провели встречу в Женеве для его согласования. После проведенных консультаций из 28 пунктов в документе осталось 22.

Окончательное утверждение соглашения может произойти в рамках встречи Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа, который посетит Москву на следующей неделе.

Новости мира: спецпосланник США Стив Уиткофф проведет встречу с Владимиром Путиным

