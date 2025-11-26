Форма поиска по сайту

Новости

Новости

26 ноября, 17:56

Политика

Лукашенко предложил Минск в качестве площадки для переговоров РФ и Украины

Фото: ТАСС/POOL/Алексей Никольский

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил сделать Минск площадкой для переговоров России и Украины. Об этом глава республики сообщил Владимиру Путину в ходе встречи в Бишкеке, передает БелТА.

Кроме того, Лукашенко выразил готовность обсудить "злободневные вопросы" по повестке государств.

Встреча президентов состоялась в рамках рабочего визита Путина в Киргизию. Российский лидер будет находиться в Бишкеке до 27 ноября.

Ранее президент Белоруссии заявил, что "тягомотина" на Украине закончится в ближайшее время. По его словам, после этого можно будет "заняться своими делами".

Лукашенко также указывал, что позиция Вашингтона в отношении Москвы по урегулированию украинского кризиса может оказаться спектаклем. Поясняя свою позицию, глава республики ссылался на "некоторые данные".

