Лукашенко предложил Минск в качестве площадки для переговоров РФ и Украины

Фото: ТАСС/POOL/Алексей Никольский

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил сделать Минск площадкой для переговоров России и Украины. Об этом глава республики сообщил Владимиру Путину в ходе встречи в Бишкеке, передает БелТА.

Кроме того, Лукашенко выразил готовность обсудить "злободневные вопросы" по повестке государств.

Встреча президентов состоялась в рамках рабочего визита Путина в Киргизию. Российский лидер будет находиться в Бишкеке до 27 ноября.

Ранее президент Белоруссии заявил, что "тягомотина" на Украине закончится в ближайшее время. По его словам, после этого можно будет "заняться своими делами".

Лукашенко также указывал, что позиция Вашингтона в отношении Москвы по урегулированию украинского кризиса может оказаться спектаклем. Поясняя свою позицию, глава республики ссылался на "некоторые данные".