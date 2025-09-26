Лукашенко посоветовал Зеленскому успокоиться

Фото: kremlin.ru

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, угрожающему ударами по Кремлю, следует успокоиться. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

"Говорить, заявлять можно все. А если Кремль ударит по Банковой (улица, где расположена администрация президента Украины. – Прим. ред.), что там останется?" – задался вопросом белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что российская армия на некоторых участках фронта практически взяла под контроль крупные населенные пункты. При этом дальше армию РФ будет трудно остановить, поэтому Зеленскому стоит принять предложения Москвы о мире, считает глава Белоруссии.

"Если украинцы не пойдут на эти предложения, это будет то, что было в начале СВО. Будет еще хуже. Они потеряют всю Украину", – уверен президент.

При этом Лукашенко выразил желание лично поговорить с Зеленским, чтобы обсудить мирное урегулирование. Лидер Белоруссии сказал, что ему "есть что сказать" и руководителям трех славянских государств нужно "сесть и договориться" об окончании боевых действий.

"Надо договориться. Мы договоримся", – резюмировал он.

Ранее генсек грузинской правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе призвал украинского лидера "следить за своей страной".

Он напомнил, что во время своего выступления в ООН Зеленский назвал Грузию зависимой от России и обвинил Тбилиси в "сжимании" прав человека. Поэтому Каладзе посоветовал Зеленскому говорить о том, что он "сам потерял" и "что устроил" в своей стране.

