25 сентября, 17:23Политика
Мэр Тбилиси Каладзе посоветовал Зеленскому "следить за своей страной"
Фото: ТАСС/Инна Кукуджанова
Президент Украины Владимир Зеленский "должен следить за своей страной", заявил журналистам генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Во время выступления в ООН Зеленский сказал, что грузинская власть "зависит" от России. По его словам, в Грузии "сжимаются" права человека и европейский характер государственного устройства страны.
Каладзе посоветовал Зеленскому говорить о том, что он "сам потерял" и "что устроил" в своей стране. По словам политика, больше несчастья, чем того, которое происходит на Украине сейчас, нет.
"Пройдет время, ему придется ответить за это. Нашу страну и грузинский народ пусть оставит в покое", – подчеркнул Каладзе.
Он также заявил, что в Грузии защитят мир и обеспечат экономическое развитие.
Слова Зеленского в том числе раскритиковал лидер большинства в парламенте Грузии Ираклий Кирцхалия. Он сказал, что президенту Украины стоит "помыть рот" перед тем, как говорить такое.