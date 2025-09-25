Мэр Тбилиси Каладзе посоветовал Зеленскому "следить за своей страной"

Фото: ТАСС/Инна Кукуджанова

Президент Украины Владимир Зеленский "должен следить за своей страной", заявил журналистам генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Во время выступления в ООН Зеленский сказал, что грузинская власть "зависит" от России. По его словам, в Грузии "сжимаются" права человека и европейский характер государственного устройства страны.

Каладзе посоветовал Зеленскому говорить о том, что он "сам потерял" и "что устроил" в своей стране. По словам политика, больше несчастья, чем того, которое происходит на Украине сейчас, нет.

"Пройдет время, ему придется ответить за это. Нашу страну и грузинский народ пусть оставит в покое", – подчеркнул Каладзе.

Он также заявил, что в Грузии защитят мир и обеспечат экономическое развитие.

Слова Зеленского в том числе раскритиковал лидер большинства в парламенте Грузии Ираклий Кирцхалия. Он сказал, что президенту Украины стоит "помыть рот" перед тем, как говорить такое.

