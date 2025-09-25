Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 04:34

Политика
Главная / Новости /

Депутат из Грузии Кирцхалия посоветовал Зеленскому "помыть рот"

В Грузии посоветовали Зеленскому "помыть рот" после критики Тбилиси

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Лидер большинства в парламенте Грузии Ираклий Кирцхалия посоветовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому "помыть рот" после его слов в адрес Тбилиси на полях Генассамблеи ООН. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на украинские издания.

Во время выступления в ООН Зеленский раскритиковал власти Грузии, заявив, что они зависят от России. Лидер Украины также утверждает, что права человека и европейский характер государственного устройства в Грузии только "сжимаются".

"Прежде чем эта марионетка осмелится, оскорбляя и напрямую призывая Грузию к войне, пусть сначала промоет рот, и уже после этого говорит о нашей стране", – заявил в ответ Кирцхалия.

Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе заявлял, что представители западных стран предлагали Грузии оружие, если власти согласятся открыть "второй фронт" против России. По его словам, в кабинете премьера страны с этой целью якобы звучали прямые угрозы, шантаж и оскорбления.

Он отмечал, что при необходимости власти Грузии могли бы раскрыть детали переговоров, но, учитывая интересы страны, они не будут этого делать.

Читайте также


политиказа рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика