Депутат из Грузии Кирцхалия посоветовал Зеленскому "помыть рот"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Лидер большинства в парламенте Грузии Ираклий Кирцхалия посоветовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому "помыть рот" после его слов в адрес Тбилиси на полях Генассамблеи ООН. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на украинские издания.

Во время выступления в ООН Зеленский раскритиковал власти Грузии, заявив, что они зависят от России. Лидер Украины также утверждает, что права человека и европейский характер государственного устройства в Грузии только "сжимаются".

"Прежде чем эта марионетка осмелится, оскорбляя и напрямую призывая Грузию к войне, пусть сначала промоет рот, и уже после этого говорит о нашей стране", – заявил в ответ Кирцхалия.

Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе заявлял, что представители западных стран предлагали Грузии оружие, если власти согласятся открыть "второй фронт" против России. По его словам, в кабинете премьера страны с этой целью якобы звучали прямые угрозы, шантаж и оскорбления.

Он отмечал, что при необходимости власти Грузии могли бы раскрыть детали переговоров, но, учитывая интересы страны, они не будут этого делать.