Грузия погасила многолетний долг перед Россией

Фото: 123RF/schan

Грузия полностью выплатила многолетний долг перед Россией, пишет ТАСС со ссылкой на данные Минфина республики.

По информации ведомства, на конец августа в графе внешнего госдолга в пользу РФ стоял прочерк. До этого задолженность Грузии перед Россией составляла 3,997 миллиона долларов.

При этом еще в 2003 году общий госдолг страны приравнивался к 1,56 миллиарда долларов, из которых только на РФ приходилось 156,9 миллиона. По этому показателю Россия была на втором месте после Туркмении, которой республика была должна 253,6 миллиона.

Госдолг страны перед РФ сокращался ежегодно на несколько миллионов долларов. К 2013 году задолженность составляла 100,4 миллиона, а к концу 2018 года – 61,4 миллиона долларов. К 2022 году показатель упал до 25,4 миллиона. По итогам февраля 2025 года задолженность сократилась с 7,87 миллиона до 3,997 миллиона долларов.

Общий размер госдолга Грузии по итогам августа текущего года составил 9,09 миллиарда долларов, из которых 850,9 миллиона необходимо выплатить Франции. Кроме того, республика полностью закрыла долг перед Арменией и Азербайджаном, который составлял менее 1 миллиона долларов.

Ранее Россия списала долги африканским государствам. Сумма задолженностей составила около 20 миллиардов долларов. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов уточнял, что Москва предлагает программу рефинансирования, направленную на то, чтобы "перефокусировать долги на проекты развития".

Позже выяснилось, что РФ вошла в топ крупнейших экономик мира с наименьшим уровнем государственного долга на душу населения. Россия оказалась на третьей строчке топа с показателем в 2 076 долларов.

