Замглавы МИД Богданов: Россия списала долги Африке на 20 миллиардов долларов

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Россия списала долги государствам Африки на миллиарды долларов. С таким заявлением выступил замглавы министерства иностранных дел РФ Михаил Богданов.

"Около 20 миллиардов (долларов. – Прим. ред.) списали", – приводит его слова ТАСС.

Богданов уточнил, что сейчас Россия предлагает программу рефинансирования, направленную на то, чтобы "долги перефокусировать на проекты развития".

Ранее советник президента РФ Антон Кобяков заявил, что Москва планирует создать независимую финансовую систему, которая позволит довести долю расчетов со странами Африки в дружественных валютах до 90% к 2030 году.