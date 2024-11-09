Кобяков: РФ намерена создать независимую систему расчетов с Африкой к 2030 году

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Россия планирует создать независимую финансовую систему, которая позволит довести долю расчетов со странами Африки в дружественных валютах до 90% к 2030 году. Об этом сообщил советник президента РФ Антон Кобяков.

"Планируем создать независимую платежную финансовую инфраструктуру для увеличения доли расчетов между Россией и Африкой в валютах дружественных стран до 90% к 2030 году", – цитирует его ТАСС.

По словам дипломата, РФ готова развивать сотрудничество по широкому спектру задач, которые необходимы для решения на Африканском континенте.

Как подчеркнул Кобяков, речь идет о безопасности, в том числе продовольственной, обеспечении мира и суверенности, доступности образования, выстраивании гуманитарных связей, формировании и участии в равноправных союзах, сохранении уникальной природы Африки, здравоохранении, энергобезопасности и экономике.

Между тем Владимир Путин заявил, что лидерами по темпам роста экономики станут государства Глобального Юга с высокой рождаемостью. По мнению президента, к таким государствам в первую очередь относятся страны Южной и Юго-Восточной Азии, а также Африка.

Ранее и в США заявили, что большая часть Глобального Юга поддерживает Россию. По мнению члена Американского комитета по единению США с Россией Кришена Мехты, страны Южного полушария не считают, что западные государства верят в их проблемы. Отмечается, что одна из причин стабильности российской экономики заключается в том, что эти государства продолжают активно вести бизнес с Россией.

