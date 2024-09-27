Собянин рассказал о развитии столичной энергетики

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Программа обновления электросетей реализуется в Москве, несмотря на ее активное развитие. Об этом на пленарной сессии "Энергия мегаполиса: как создать комфортную городскую среду для каждого человека" форума "Российская энергетическая неделя" рассказал Сергей Собянин.

"Когда у нас и ВРП вырос на 29 процентов, и недвижимость, и так далее, у нас потребление электроэнергии за это время увеличилось менее чем на два процента. Тепла стали потреблять меньше на пять процентов при этом росте, воды на 30 процентов стали меньше потреблять, а газа – на 15 процентов", – цитирует градоначальника портал мэра и правительства Москвы.

При этом город в два раза улучшил экологические показатели – этого удалось достичь благодаря реконструкции московских ТЭЦ, ликвидации устаревших котельных и улучшения сетей, подчеркнул Собянин. В целом качество электросетей улучшилось почти на четверть, а их износ уменьшился.

Мэр напомнил, что за последние 10 лет в Москве не повышали платежи по ЖКУ в образовательных учреждениях и жилых домах, где устанавливаются приборы учета.

"Мы ставим задачу, чтобы в Москве, ну не в 100 процентах, но в подавляющем количестве выходили на улицы, ездили по нашим улицам уже не автомобили с дизельными или бензиновыми двигателями, а транспорт с электродвигателями", – напомнил он, анонсировав появление двух третей электробусов вместо дизельных на улицах Москвы к 2030 году.

Собянин также отметил работу властей города с такими сферами энергетики как гидроэлектроэнергетика, тепловая и атомная энергетика, чтобы вовремя обеспечить рост потребления электричества.

Между тем объем энергопотребления в РФ по результатам 2023 года снова обновил рекорд, так как показатели были выше советского периода, уточнял ранее Владимир Путин. Рост объема потребления электричества россиянами, по словам президента, говорит о развитии отечественной экономики.

