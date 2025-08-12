Путин объявил о начале работы над федеральным бюджетом на 2026–2028 годы

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Российские власти начали работу над формированием федерального бюджета на период с 2026 по 2028 год. Об этом объявил Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам.

Глава государства назвал бюджет главным финансовым документом страны, подчеркнув его важность. Он направлен на решение стратегических задач, включая улучшение качества жизни граждан, развитие социальной сферы и инфраструктуры, а также укрепление обороноспособности страны.

Также Путин уточнил, что подготовка бюджета является масштабной и трудоемкой задачей.

"Она и профессионально чисто экономическая, финансовая, но она является, безусловно, и политической, потому что нужно согласовать все позиции с парламентом, с ведущими фракциями", – сказал президент.

Вместе с тем российский лидер отметил, что работа над документом основывается на прогнозе социально-экономического развития и текущей ситуации в реальном секторе. В связи с чем необходимо брать во внимание и обстановку на глобальных рынках.

Несмотря на это, Путин заверил, что ситуация с федеральным бюджетом России остается устойчивой.

В середине июня Госдума приняла закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2025 год. Согласно документу, доходы российского бюджета в текущем году составят 38,5 триллиона рублей, или 17,4% ВВП.

При этом нефтегазовые доходы планируются в размере 8,317 триллиона рублей (3,7% ВВП). Рост их поступлений ожидается на сумму 829,2 миллиарда рублей, что означает общую сумму в 30,188 триллиона рублей.