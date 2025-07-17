Эксперт Ордов: экономия в формировании бюджета РФ не отменит соцпрограмм

Принцип формирования будущих бюджетов РФ – "жесткая экономия", заявили в Совете Федерации. Что это значит и как отразится на жизни россиян, разбиралась Москва 24.

Копейка рубль бережет?

Расходы федерального бюджета должны быть оптимизированы, а доходная база – повышена, заявил на заседании Совета Федерации глава комитета верхней палаты по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов. Сенатор связал это с "более пессимистичными оценками экономических показателей и снижением нефтегазовых доходов".

После этого спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что выводы Артамонова необходимо проанализировать вместе с профильными ведомствами. При этом, по ее мнению, "чем меньше будут давать денег, тем лучше они будут осваиваться".





Валентина Матвиенко председатель Совфеда Девиз следующих бюджетов – жесткая экономия, эффективность каждого рубля, особое внимание к поддержке региональных бюджетов.

Министр финансов РФ Антон Силуанов, в свою очередь, отметил на заседании, что при подготовке бюджета на следующую трехлетку реализация "каких-то инфраструктурных проектов может быть перенесена на более поздние сроки". Однако в то же время все планы на 2025 год обеспечены ресурсами, подчеркнул он.

"В этом году все, что запланировано в бюджете, будет реализовано", – отметил Силуанов.

По данным Минфина, доходы федерального бюджета в первой половине 2025 года составили 17,6 триллиона рублей, а расходы – 21,3 триллиона. Таким образом, дефицит составил 3,7 триллиона рублей, или 1,7% ВВП.

Экономить нельзя тратить

Несмотря на заявленный принцип при формировании будущих бюджетов, у россиян нет поводов для паники. Таким мнением с Москвой 24 поделился директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов.

По его словам, экономия не коснется социальных выплат, так как подобный принцип нецелесообразен.





Константин Ордов директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Деньги в бюджете есть, поэтому не то что о снижении социальных выплат, а даже об отсутствии их индексации речи не идет. Они однозначно будут повышены на уровень инфляции. Простор для оптимизации экономики есть.

Также эксперт отметил, что не видит предпосылок для изменений налоговой системы в ближайшее время.

"В то же время не стоит ждать и расширения мер социальной поддержки. Скорее всего, в этом случае экономия будет выражаться в достаточно умеренном желании расширить и круг участвующих в соцподдержке, и список мер", – пояснил Ордов.

С тем, что сокращения расходов на население не будет, в беседе с Москвой 24 согласился член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

"Более того, экономия подразумевает низкую инфляцию. Поэтому благодаря решениям властей, Центробанку, Минфину и другим экономическим ведомствам граждане могут работать и зарабатывать", – подчеркнул Разуваев.

При этом расходы бюджета могут быть снижены, например, за счет уменьшения помощи другим государствам, добавил он.

Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов, в свою очередь, отметил в беседе с Москвой 24, что экономия не коснется не только всевозможных льгот и выплат, но и финансирования обороны страны и, в частности, спецоперации как одной из важнейших задач государства. В то же время, по его мнению, есть возможность отложить некоторые расходы, связанные с развитием инфраструктуры.

При этом у России на сегодняшний день есть резервы для бюджета, обратил внимание Колташов.





Василий Колташов экономист, директор Института нового общества Сейчас с изменением государственной политики растет приток валютной выручки от экспортируемой продукции, что способствует укреплению рубля. Это в свою очередь дает возможности более свободно использовать денежную эмиссию, что увеличивает государственные возможности.

Кроме того, Россия сохраняет свой стратегический запас золота. Однако в его растрате нет необходимости, поскольку все задачи решаются за счет бюджетных средств, налоговых и иных доходов казны, заключил эксперт.

