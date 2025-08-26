Фото: AP Photo/Matt Rourke, File

Представители западных стран предлагали Грузии оружие в случае, если власти страны согласились бы открыть "второй фронт" против России. Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"В кабинете премьера (Грузии. – Прим. ред.) были прямые угрозы, шантаж и оскорбление, чтобы в стране открылся "второй фронт". Обещали, что помогут всем, были бы обеспечены соответствующей (военной. – Прим. ред.) техникой и так далее", – приводит слова Каладзе ТАСС.

Грузинский политик отметил, что власти страны могут раскрыть детали переговоров при необходимости предоставить соотвествующие улики. Но, по его словам, учитывая интересы Грузии, лучше все оставить как есть.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявлял, что в стране начались внутриполитические проблемы после отказа открывать "второй фронт" против России.

По его словам, люди из так называемой глобальной партии войны активно требовали открытия "второго фронта" в Грузии, и проблемы страны начались после того, как этого не произошло. По его мнению, перезагрузка отношений Грузии с США зависит от исхода конфликта на Украине, после завершения которого никто не потребует от страны открытия "второго фронта".