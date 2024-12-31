Президент Грузии подтвердил курс страны на евроинтеграцию

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Грузинские власти продолжат процесс евроинтеграции. Об этом сообщил президент страны Михаил Кавелашвили на конференции "Послы-2024".

"Грузия стремится стать полноправным членом Евросоюза. Это цивилизационный выбор нашего народа, закрепленный в нашей конституции, и он так же прочен, как и всегда", – цитирует Кавелашвили РБК.

Президент добавил, что спекуляции на данную тему служат для поляризации грузинского общества.

Кавелашвили подчеркнул, что страна выполнит более 90% Соглашения об ассоциации к 2028 году, а к 2030 году будет лучшим образом подготовлена к вступлению в Евросоюз. Глава Грузии также считает, что страна уже сейчас готова начать переговоры о вступлении в ЕС.

В декабре в Грузии прошли президентские выборы. ЦИК признал выборы состоявшимися после того, как участие в голосовании приняли более половины от общего числа членов коллегии выборщиков. В результате новым президентом Грузии был выбран Кавелашвили.

29 декабря Михаил Кавелашвили официально вступил в должность президента Грузии. В ходе торжественной церемонии в зале пленарных заседаний парламента Кавелашвили произнес клятву, после чего прозвучал гимн страны.