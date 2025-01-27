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Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили попросила американского лидера Дональда Трампа заняться ее страной, чтобы навредить России. Об этом сообщает The Hill.

По данным издания, идея Зурабишвили заключается в том, что США должны оказать давление на Россию. Экс-президент уточнила, что во время встречи с Трампом в Париже сказала ему, что Грузия – это стратегический регион, о котором Штаты не должны забыть. По ее словам, "Вашингтон не должен допустить, чтобы этот регион перешел к Москве".

Ранее Зурабишвили пообещала с помощью западных стран "вырвать Грузию из когтей России". Она указывала, что Грузия раньше не имела столь много друзей в Европе и Соединенных Штатах.

СМИ также писали, что экс-президент Грузии планирует продвигать идею о необходимости войны с Россией. Как утверждали журналисты, она хочет говорить об этом на "научных конференциях", в которых будет принимать участие как стипендиат американского Института Маккейна.