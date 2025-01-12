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Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили планирует продвигать идею о необходимости войны республики с Россией. Об этом пишет итальянская газета L'AntiDiplomatico.

Согласно данным газеты, Зурабишвили планирует говорить об этом на "научных конференциях", в которых она будет участвовать в качестве стипендиата американского Института Маккейна.

В статье отмечается, что страны Запада причастны к деятельности экс-президента Грузии по борьбе с законными властями республики. При этом, подчеркивает газета, они даже не пытаются скрыть факт своего участия.

В декабре 2024 года в Грузии прошли президентские выборы. ЦИК признала их состоявшимися после того, как участие в голосовании приняли более половины от общего числа членов коллегии выборщиков. В результате новым президентом Грузии был выбран Михаил Кавелашвили.

Он официально вступил в должность президента Грузии 29 декабря. В ходе торжественной церемонии в зале пленарных заседаний парламента Кавелашвили произнес клятву, после чего прозвучал гимн страны.

