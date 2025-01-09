Зурабишвили заявила, что продолжит выполнять функции президента Грузии в новом офисе

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Бывший лидер Грузии Саломе Зурабишвили представила новый офис и заявила, что продолжит выполнять в нем функции президента. Ее слова передает ТАСС.

В ходе выступления на брифинге в Тбилиси политик подчеркнула, что ее новый офис является продолжением президентской резиденции – дворца Орбелиани.

"Может, он не похож на дворец Орбелиани, но здесь его душа и дух, и здесь продолжится функция президента", – подчеркнула Зурабишвили.

В декабре 2024 года в Грузии прошли президентские выборы. ЦИК признала их состоявшимися после того, как участие в голосовании приняли более половины от общего числа членов коллегии выборщиков. В результате новым президентом Грузии был выбран Михаил Кавелашвили.

Он официально вступил в должность президента Грузии 29 декабря. В ходе торжественной церемонии в зале пленарных заседаний парламента Кавелашвили произнес клятву, после чего прозвучал гимн страны.

