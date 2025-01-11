Зурабишвили пообещала "вырвать Грузию из когтей России"

Фото: ТАСС/Инна Кукуджанова

Бывший лидер Грузии Саломе Зурабишвили пообещала с помощью Запада "вырвать Грузию из когтей России". Об этом пишет RT.

На встрече со сторонниками оппозиции в Зугдиди политик заявила, что посетит инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа по приглашению конгрессмена Джо Уилсона.

В своей речи Зурабишвили подчеркнула, что Грузия никогда ранее не имела столь много друзей в Европе и США.

"Они помогут нам вырвать Грузию из когтей северного недруга (России. – Прим. ред.)", – заявила она.

Экс-президент также призвала продолжать уличные протесты внутри страны, чтобы продемонстрировать единство и решимость грузинского народа. По ее словам, поддержка из-за границы тесно связана с внутренними протестными движениями.

В декабре 2024 года в Грузии прошли президентские выборы. ЦИК признала их состоявшимися после того, как участие в голосовании приняли более половины от общего числа членов коллегии выборщиков. В результате новым президентом Грузии был выбран Михаил Кавелашвили.

Он официально вступил в должность президента Грузии 29 декабря. В ходе торжественной церемонии в зале пленарных заседаний парламента Кавелашвили произнес клятву, после чего прозвучал гимн страны.

