Спикер парламента Грузии пообещал потребовать от Украины ответа за инцидент со взрывчаткой

Фото: depositphotos/volare2004

Власти Грузии потребуют от руководства Украины ответа за совершенные недружественные шаги, включая инцидент со взрывчаткой. Это произойдет, когда в стране закончится вооруженный конфликт, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

Ранее правоохранители задержали в Грузии двоих украинцев, которые ввезли на территорию страны 2,4 килограмма взрывчатого вещества гексогена. Выяснилось, что грузовик с украинскими номерами двигался из Турции, проездом через Болгарию и Румынию.

"Конечно, мы потребуем ответы на наши вопросы у руководства Украины о том, что они делали? Это их понимание братства и дружбы – ввезти в Тбилиси 2,5 килограмма взрывчатки, которыми можно поднять на воздух целый район?" – цитирует Папуашвили ТАСС.

Политик подчеркнул, что для достижения своих военных и политических целей украинские власти жертвуют Грузией, грузинскими женщинами и детьми.

Папуашвили предположил, что в инциденте может быть замешан заместитель начальника контрразведки Украины Георгий Лорткипанидзе. Спикер напомнил, что он же был ответственен за ввоз экс-президента страны Михаила Саакашвили в Грузию в 2021 году.

Резюмируя, политик подчеркнул, что вне зависимости от конечной цели ввоза взрывчатки, если бы она случайно взорвалась по дороге или в месте хранения, могло произойти страшное.

Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе заявлял, что представители западных стран предлагали Грузии оружие, если власти согласятся открыть "второй фронт" против России. По его словам, в кабинете премьера страны с этой целью якобы звучали прямые угрозы, шантаж и оскорбления.

Он отметил, что при необходимости власти Грузии могли бы раскрыть детали переговоров, но, учитывая интересы страны, они не будут этого делать.