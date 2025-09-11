В Грузии задержаны два украинца за ввоз взрывчатки

Фото: ТАСС/picture alliance/Reinhard Kaufhold

Правоохранительные органы задержали двоих украинских граждан за ввоз взрывчатки, заявил первый заместитель главы Службы государственной безопасности Грузии (СГБ) Лаша Маградзе. Об этом сообщает ТАСС.

"10 сентября текущего года грузовой автомобиль марки Mercedes-Benz с украинскими номерными знаками пересек государственную границу, двигаясь из Турции в направлении Грузии, проездом через Болгарию и Румынию, (въехав. – Прим. ред.) из Турции", – отметил руководитель СГБ.

По его словам, в результате досмотра машины правоохранители обнаружили 2,4 килограмма взрывчатого вещества гексогена, мощность которого превышает мощность тротила.

Ранее таможня Белоруссии пресекла незаконный ввоз из Польши крупной партии взрывчатки. Ее планировали транспортировать в Россию.

Согласно экспертизе, обнаруженное вещество массой 580 килограммов – мощное бризантное взрывчатое вещество пентаэритриттетранитрат. Его пытались скрыть, накрыв виброшумоизоляционными листами и листами ДСП.