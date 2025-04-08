Фото: ТАСС/Инна Кукуджанова

Так называемое "глубинное государство" (Deep State) поручило структурам Европы продолжать боевые действия на Украине. Об этом заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Deep State поручило европейским структурам продолжать войну на Украине. До этого американские структуры также были подключены к этому процессу. Сейчас Deep State эксклюзивно поручило европейским структурам продолжать войну на Украине", – заявил Кобахидзе, которого цитирует ТАСС.

Он добавил, что аналогичная ситуация происходит с финансированием организаций, занимающихся "антигосударственными процессами", в том числе в Грузии. По мнению Кобахидзе, данные организации теперь финансируются исключительно из Евросоюза.

Политик отметил, что "глубинное государство" использует европейскую бюрократию в своих целях, однако у Грузии имеются собственные национальные интересы, заключающиеся в том, чтобы не допустить ситуации, произошедшей на Украине.

Кобазидзе подчеркнул, что на сегодняшний день на Украине наблюдаются значительные разрушения и огромные жертвы, но зато у Киева хорошее сотрудничество с бюрократией ЕС. Грузии же удалось избежать этого сценария и открытия "второго фронта" противостояния с Россией. Именно это и рассердило Deep State, считает премьер.

Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что США исключили уступки России, противоречащие красным линиям Евросоюза и Украины. Она также отметила важность присутствия Соединенных Штатов в НАТО и призвала Европу укрепить свою военную мощь.

По данным СМИ, высокопоставленные военные Европы готовятся к возможной конфронтации с Россией в виде прямого боевого столкновения или гибридного конфликта. Вероятность полномасштабного столкновения РФ и НАТО оценивается как низкая, учитывая ядерную эскалацию. Вместе с тем в Европе рассматривают возможность ограниченных боевых действий на территории одного из европейских государств.