Лукашенко предположил, что позиция США по урегулированию на Украине может быть спектаклем

Фото: kremlin.ru

Позиция Вашингтона в отношении Москвы по урегулированию украинского кризиса может оказаться спектаклем. Такое предположение выдвинул президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Поясняя свою позицию, глава республики сослался на некоторые данные.

"Не хотелось бы. Хотелось бы, чтобы мы закончили <...> (конфликт. – Прим. ред.), как положено, и игр здесь быть не может", – сказал глава государства.

Ранее Лукашенко спрогнозировал исчезновение Украины в случае, если конфликт не завершится в скором времени. Президент страны уточнил, что Белоруссия выступает за скорейшее завершение кризиса и настаивает исключительно на мире.

При этом белорусский лидер отметил, что Украина должна оставаться суверенным государством, обратив, однако, внимание на то, что некоторые страны уже проявляют интерес к западным областям украинской территории.