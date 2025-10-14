Лукашенко заявил, что ракеты Tomahawk не решат конфликт на Украине

Фото: depositphotos/palinchak

Поставки Киеву американских ракет Tomahawk не решат конфликт на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске.

По его словам, возможные поставки оружия могут эскалировать ситуацию до ядерной войны.

"Наверное, это лучше всех понимает (президент США. – Прим. ред.) Дональд Трамп, который не спешит отдавать это смертоносное оружие и разрешать бить вглубь России, как на это рассчитывает (украинский лидер Владимир. – Прим. ред.) Зеленский", – цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Он также уточнил, что россияне и руководство РФ нацелены на установление мира на Украине. Если Вашингтон видит какую-то роль Минска в урегулировании, то белорусская сторона готова в этом участвовать.

"Мы о своей позиции заявили – мир и только мир", – сказал белорусский лидер и добавил, что Украина должна существовать как суверенное независимое государство.

Ранее глава Белоруссии предположил, что дело до поставок Украине ракет Tomahawk не дойдет. Он призвал всех успокоиться и не воспринимать такие заявления всерьез. У Трампа есть определенная тактика работы по "острым вопросам", напомнил Лукашенко.