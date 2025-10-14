Форма поиска по сайту

FT: США могут выделить Украине 20–50 ракет Tomahawk

Фото: ТАСС/Stocktrek Images, Inc

США могут отправить Украине до 50 ракет Tomahawk, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Financial Times.

"Стейси Петтиджон, директор оборонной программы Центра новой американской безопасности, заявила, что Вашингтон может выделить Украине от 20 до 50 Tomahawk, "что не изменит решающим образом динамику войны", – говорится в статье.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп 17 октября намерен принять в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского. Этому решению предшествовала серия телефонных разговоров, в ходе которых обсуждались возможные поставки Киеву ракет Tomahawk, указали журналисты.

Однако зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что поставка такого вооружения может плохо закончиться для всех, в том числе для Трампа.

Путин заявил, что РФ усилит ПВО в ответ на поставки Украине ракет Tomahawk

