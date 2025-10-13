Трамп заявил, что США отправят Tomahawk Украине, если конфликт не урегулируется

Фото: whitehouse.gov

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил поставками ракет Tomahawk Киеву, если конфликт на Украине не будет урегулирован. Об этом он сообщил во время общения с журналистами.

По словам Трампа, недавно он провел "очень хороший" разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, в ходе которого они обсудили поставки вооружения, в том числе Tomahawk. При этом лидер США подчеркнул, что данные ракеты станут новым шагом эскалации конфликта.

Глава Белого дома допустил, что может отдельно поговорить с Владимиром Путиным по поводу поставок Tomahawk.

"Возможно, я с ним (Путиным. – Прим. ред.) поговорю. Я могу сказать: слушай, если эта война не будет урегулирована, я пошлю им (Украине. – Прим. ред.) Tomahawk. Я могу их отправить. Tomahawk – невероятное оружие, очень наступательное. И, честно говоря, России это не нужно", – отметил Трамп.

Одновременно с этим американский лидер выразил уверенность в том, что Путин в конечном итоге урегулирует конфликт на Украине.

"Я думаю, что он это урегулирует. Но мы все равно будем действовать. А если он не урегулирует – для него это плохо кончится", – заключил Трамп.

Ранее президент США заявлял, что почти принял решение по возможным поставкам Tomahawk Украине. Однако он добавил, что планирует выяснить, каким образом Киев хочет использовать это оружие.

Москва призвала Вашингтон "трезво и здраво" подойти к данному вопросу. В частности, в МИД РФ указали, что использование Tomahawk будет означать "качественное изменение обстановки".

При этом, по данным СМИ, Зеленский надеется на жесткий ответ РФ в случае применения Tomahawk, рассчитывая втянуть НАТО в конфликт. В свою очередь, Путин предупреждал, что ответом России на возможную передачу Украине данных ракет станет усиление системы ПВО РФ.