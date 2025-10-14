Лукашенко: Украина исчезнет, если конфликт не завершится сейчас

Фото: president.gov.by

Украина исчезнет, если конфликт в скором времени не завершится, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он высказался в ходе совещания по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений, передает БелТА.

Глава государства также подчеркнул, что республика выступает за скорейшее завершение конфликта и настаивает исключительно на мире.

При этом, по словам Лукашенко, "Украина должна существовать как суверенное независимое государство". Вместе с тем белорусский лидер обратил внимание, что некоторые страны уже "посматривают" на западные области украинской территории.

Ранее глава Белоруссии предположил, что до поставок Украине ракет Tomahawk дело не дойдет. Он призвал всех успокоиться и не воспринимать такие заявления всерьез. Лукашенко также выразил уверенность в том, что ракеты Tomahawk не решат ситуацию на Украине.

Кроме того, он призвал американского президента Дональда Трампа "не выстраивать планы продажи" оружия Евросоюзу для поставок Украине. Глава Белоруссии также признал, что у лидера США "такая тактика", и отметил, что ее "понимают и уважают".