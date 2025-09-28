Лукашенко призвал Трампа не выстраивать "планы продажи" оружия ЕС для поставок Украине

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с Владимиром Путиным призвал американского президента Дональда Трампа "не выстраивать планы продажи" оружия Евросоюзу для поставок Украине. Соответствующий фрагмент показали в эфире телеканала "Беларусь-1".

"Хотелось бы, чтобы какие-то там комбинации не выстраивали типа того, что "я отдам оружие, продам европейцам, а они там пусть поставляют Украине, что хотят, то и делают". Слушайте, ну мы же взрослые люди", – сказал Лукашенко.

Он объяснил, что европейцы могут заплатить, а могут и не заплатить за поставленное оружие. Кроме того, белорусский лидер напомнил, что экс-президент США Джо Байден отдавал вооружение, после чего оно поступило на Украину.

"Вы что, проверите, кому кто и что платил? То есть это возобновление старой песни, только аранжировка другая. Здесь нужно быть более открытыми, если публично говорить. А лучше вообще ничего публично не говорить, пока не договоримся. Надо договориться, а потом о результатах говорить", – подчеркнул Лукашенко.

Вместе с этим он признал, что у Трампа "такая тактика" и отметил, что ее "понимают и уважают", но в каких-то моментах "не соглашаются". По его словам, действия предпринимаются в зависимости от "понимания".

Ранее генсек НАТО Марк Рютте пообещал обеспечить Украине бесперебойную передачу американского оружия, за которое будут платить союзники. Он также выразил уверенность в том, что поставки будут организованы вместе с санкциями, которые введут против России.

