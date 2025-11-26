Посол РФ Келин заявил, что Великобританию не интересует мирный план

Фото: ТАСС/Илья Дмитрячев

Правительство Великобритании не интересует мирное урегулирование как таковое. Лондону важна только остановка боевых действий, заявил российский посол Андрей Келин в эфире телеканала "Россия 1".

"Я бы сказал, что он (премьер Великобритании Кир Стармер. – Прим. ред.) говорит, что заинтересован в мирном урегулировании, в плане... но заинтересован он лишь в одном – в остановке боевых действий на Украине, после которой из нее будут лепить стального дикобраза", – отметил он.

Как подчеркнул дипломат, после прекращения огня Киев начнут приводить к такой позиции, при которой он не будет ни на что соглашаться, при этом его будут "подпирать" союзники по НАТО.

Мирный план США по Украине был представлен 20 ноября. Спустя время американская и украинская делегации провели встречу в Женеве для его согласования. После проведенных консультаций из 28 пунктов в документе осталось 22.

Окончательное утверждение соглашения может произойти в рамках встречи Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа, который посетит Москву на следующей неделе.