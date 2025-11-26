Форма поиска по сайту

26 ноября, 18:42

Политика

Песков назвал преувеличенным значение "утечек" разговора Уиткоффа с Ушаковым

Фото: kremlin.ru

Влияние "утечек" разговора спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа с помощником президента РФ Юрием Ушаковым на урегулирование украинского конфликта преувеличено. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

"Я бы не стал преувеличивать деструктивное значение этих "сливов". Сам президент (США Дональд – Прим. ред.) Трамп, кстати, высказался косвенно в защиту Уиткоффа", – отметил он.

Ранее агентство Bloomberg разместило якобы стенограммы телефонных переговоров Ушакова с Уиткоффом и главой РФПИ, спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. Издание утверждало, что ознакомилось с записью от 29 октября. В ходе звонка якобы обсуждались способы взаимодействия с США по урегулированию ситуации на Украине.

Ушаков назвал это фейком, указав на недопустимость таких публикаций. Он также уточнил, что российская сторона еще ни с кем конкретно не обсуждала мирный план по урегулированию на Украине.

На фоне произошедшего Песков призвал не использовать слово "респектабельность" в отношении западных СМИ, поскольку они не испытывают чувства стыда. Представитель Кремля также указал, что в настоящее время не существует ничего важнее процесса урегулирования украинского конфликта.

"Вот только что (президент РФ Владимир – Прим . ред.) Путин сказал, что он (президента Белоруссии Александра – Прим. ред.) Лукашенко проинформирует о том, как обстоят дела на этом треке", – добавил он.

Ранее Ушаков подтвердил, что Уиткофф посетит Москву на следующей неделе для встречи с Владимиром Путиным. Как указывал Трамп, в рамках переговоров может состояться окончательное утверждение мирного плана по конфликту на Украине.

Документ был представлен Вашингтоном 20 ноября, а спустя время делегации США и Украины обсудили его в Женеве. После проведенных консультаций 28 пунктов плана были сокращены до 22.

