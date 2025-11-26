Ушаков назвал фейком утечки о телефонных переговорах

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Ряд утечек о телефонных контактах с американской стороной носят фейковый характер. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Другие я бы вообще отказался комментировать, поскольку, например, мои разговоры с (спецпосланником президента США Стивеном. – Прим. ред.) Уиткоффом, они носят закрытый характер. Никто разглашать это не должен," – приводит его слова ТАСС.

Он назвал подобные публикации разговоров в СМИ недопустимыми и отметил, что планирует обсудить ситуацию с Уиткоффом, когда тот приедет в Москву.

"Если Уиткофф приедет, то его наверняка примет президент РФ (Владимир Путин. – Прим. ред.)", – добавил Ушаков.

По его словам, российская сторона еще ни с кем конкретно не обсуждала мирный план по урегулированию на Украине.

Помощник российского лидера ранее подтвердил приезд Уиткоффа в Москву, о котором говорил президент США Дональд Трамп. В рамках встречи может состояться окончательное утверждение мирного плана по конфликту на Украине.

Документ был представлен Вашингтоном 20 ноября, а спустя время делегации США и Украины обсудили его в Женеве. После проведенных консультаций 28 пунктов плана были сокращены до 22.

В частности, по данным СМИ, из документа исчез пункт про передачу Донбасса России, а также иные "деликатные вопросы, касающиеся территории Украины". По мнению Трампа, уступками России могут быть прекращение огня и отказ от дальнейшего продвижения армии.