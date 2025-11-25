Форма поиска по сайту

25 ноября, 16:16

Политика
Лавров: ситуация изменится, если из плана Трампа уберут договоренности на Аляске

Лавров рассказал, в каком случае изменится ситуация с планом Трампа

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Ситуация поменяется, если из плана американского президента Дональда Трампа по Украине будут вымараны договоренности на Аляске. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Он отметил, что от Вашингтона ожидается та версия документа, "которую он сочтет" промежуточной "с точки зрения завершения фазы согласования" с Киевом и Европой. После этого Москва начнет рассматривать план, поскольку "если там будет вымаран дух и буква Анкориджа" по ключевым пониманиям, то это окажется иной ситуацией, пояснил министр.

Ранее Лавров говорил, что Россия располагает американским планом по урегулированию на Украине из 28 пунктов. При этом Москва ценит позицию Вашингтона. Глава российского МИД подчеркнул, что США стали единственной страной на Западе, которая проявляет инициативу в поиске способа урегулирования украинского конфликта.

Белый дом объявил о подготовке мирного плана по Украине 20 ноября. Документ предусматривал отказ Украины от членства в НАТО, ограничение численности ее армии, возможное снятие санкций с России и признание российскими территориями Крыма, Донецка и Луганска.

23 ноября Киев и Вашингтон провели в Женеве переговоры, по итогам которых документ претерпел изменения. По данным СМИ, он сократился с 28 до 19 пунктов.

Новости мира: Рубио заявил, что для урегулирования конфликта на Украине нужно согласие РФ

Сюжет: Переговоры по Украине
