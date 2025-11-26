Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 ноября, 09:48

Политика

Ушаков подтвердил, что Уиткофф посетит Москву на следующей неделе

Фото: AP Photo/Rebecca Blackwell

Спецпосланник президента США Cтив Уиткофф приедет в Москву на следующей неделе. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

"Я могу сказать, что достигнута предварительная договоренность о том, что он приедет в Москву на следующей неделе. Он и еще ряд представителей администрации, которые имеют отношение к украинским делам", – пояснил Ушаков.

По его словам, он часто разговаривает с Уиткоффом, однако не комментирует содержание бесед, так как суть этих разговоров носит закрытый характер.

Кроме того, подчеркнул Ушаков, отношения России и США сейчас выстраиваются тяжело, в том числе путем телефонных контактов. Он также не знает, откуда у американских СМИ появилась информация о его разговорах с Уиткоффом и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.

"Не знаю, кто-то сливает, кто-то прослушивает, но не мы", – заключил политик.

О том, что Уиткофф приедет в Москву на переговоры с Владимиром Путиным на следующей неделе, говорил президент США Дональд Трамп. Ожидается, что в рамках встречи состоится окончательное утверждение мирного плана по конфликту на Украине.

Документ был представлен Вашингтоном 20 ноября, а спустя время делегации США и Украины встретились в Женеве для его согласования. После проведенных консультаций 28 пунктов плана были сокращены до 22.

При этом члены администрации США выражают обеспокоенность из-за возможного отказа Путина от мирного плана по Украине из-за изменений в соглашении.

В частности, по данным СМИ, из документа исчез пункт про передачу Донбасса России, а также иные "деликатные вопросы, касающиеся территории Украины". По мнению Трампа, уступками России в урегулировании конфликта могут быть прекращение огня и отказ от дальнейшего продвижения армии.

Дональд Трамп заявил о согласовании многих пунктов мирного плана по Украине

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Главное

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика