Ушаков подтвердил, что Уиткофф посетит Москву на следующей неделе

Фото: AP Photo/Rebecca Blackwell

Спецпосланник президента США Cтив Уиткофф приедет в Москву на следующей неделе. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

"Я могу сказать, что достигнута предварительная договоренность о том, что он приедет в Москву на следующей неделе. Он и еще ряд представителей администрации, которые имеют отношение к украинским делам", – пояснил Ушаков.

По его словам, он часто разговаривает с Уиткоффом, однако не комментирует содержание бесед, так как суть этих разговоров носит закрытый характер.

Кроме того, подчеркнул Ушаков, отношения России и США сейчас выстраиваются тяжело, в том числе путем телефонных контактов. Он также не знает, откуда у американских СМИ появилась информация о его разговорах с Уиткоффом и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.

"Не знаю, кто-то сливает, кто-то прослушивает, но не мы", – заключил политик.

О том, что Уиткофф приедет в Москву на переговоры с Владимиром Путиным на следующей неделе, говорил президент США Дональд Трамп. Ожидается, что в рамках встречи состоится окончательное утверждение мирного плана по конфликту на Украине.

Документ был представлен Вашингтоном 20 ноября, а спустя время делегации США и Украины встретились в Женеве для его согласования. После проведенных консультаций 28 пунктов плана были сокращены до 22.

При этом члены администрации США выражают обеспокоенность из-за возможного отказа Путина от мирного плана по Украине из-за изменений в соглашении.

В частности, по данным СМИ, из документа исчез пункт про передачу Донбасса России, а также иные "деликатные вопросы, касающиеся территории Украины". По мнению Трампа, уступками России в урегулировании конфликта могут быть прекращение огня и отказ от дальнейшего продвижения армии.