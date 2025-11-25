Стармер заявил, что Зеленский согласился с большинством пунктов плана США

Фото: ТАСС/POOL/CHRIS RATCLIFFE

Президент Украины Владимир Зеленский согласился с большей частью пунктов плана США по урегулированию конфликта. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

"Я думаю, что мы двигаемся в положительном направлении. Есть свидетельства того, что большая часть текста может быть принята", – цитирует его телеканал Sky News.

По словам политика, Киев предложил "конструктивные правки" к первоначальному варианту документа. Стармер отметил, что, по мнению "коалиции желающих", любое мирное соглашение должно основываться на таких принципах, как обеспечение суверенитета Украины и возможность Киева защищаться в будущем. Кроме того, коалиция считает, что вопросы, касающиеся страны и ее будущего, должны определяться самой Украиной.

Он также добавил, что Европа продолжит поддерживать переговоры между Вашингтоном и Киевом.

Первоначальная версия американского плана состояла из 28 пунктов, которые предполагали отказ Украины от членства в НАТО, ограничение численности ее вооруженных сил и возможное снятие санкций с России. При этом по итогам переговоров США и Украины в Женеве он был сокращен до 19 пунктов.

При этом госсекретарь США Марко Рубио сообщал о хорошем прогрессе в рамках работы над мирным планом. Он указывал, что стороны поработали над внесением некоторых изменений, корректировок в надежде продвинуться вперед в устранении разногласий.

